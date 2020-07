Continua la storia infinita relativa ai piani di rientro che il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero dovrà presentare, relativi a Eleven Finance e Farvem, le due società della famiglia per le quali è stato chiesto il concordato al Tribunale fallimentare di Roma, dopo l'istanza di fallimento.



Nelle scorse settimane gli avvocati del Viperetta, Ponti e Spadetto, avevano chiesto ulteriore tempo sottolineando che fino al 3 giugno, data in cui sono ripresi gli spostamenti tra le regioni, "Non è stato possibile per gli advisors nominati svolgere l'attività necessaria e utile alla predisposizione del piano concordatario" si legge su Il Secolo XIX.



Per Farvem dovrebbe trattarsi della costituzione di un trust con patrimonio oggetto di valutazione affidata a Deloitte, azienda di servizi di consulenza e revisione. In teoria, il trust dovrebbe essere oggetto di cessione nel breve termine, ossia 12 mesi.