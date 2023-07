Ieri, poco prima delle 18, si è conclusa l'udienza per il ricorso presentato dall'ex presidente dellaMassimonei confronti di. Il Viperetta era a Genova, ha partecipato all'udienza ma solo nelle vesti di auditore. Il giudice Gibelli non gli ha chiesto niente, e non gli ha concesso la parola per eventuali dichiarazioni spontanee. Ferrero è entrato da un passaggio secondario, accompagnato dalla sua guardia del corpo, ed è uscito dopo poco di straforo dallo stesso passaggio per evitare contatti con i tifosi. La sua intenzione, come noto, era quella di ritrattare la frase "Ho venduto a Radrizzani" pronuinciata lo scorso 30 maggio.A proposito di quella serata, tramite Radio Cusano Ferrero ha interpretato così il momento: "C'è stato un momento in cui non ci ho capito niente, ero emozionato e pressato. E dicono che avrei detto delle cose che non ricordo.. alla fine dici quello che la gente vuole sentire". Anche di questo si è dibattuto ieri, il legale di Ferrero Sammarco ha incentrato proprio sullo stato emotivo-percettivo alterato del suo cliente la tesi difensiva.In Tribuanle erano presenti anche Alberto Bosco per il Cda blucerchiato e l'avvocato Eugenio Bissocoli, l'esperto della composizione negoziata della crisi. Bissocoli è intervenuto, scrive Il Secolo XIX, per confermare come lo svolgimento dei fatti fossee della Sampdoria, nel rispetto della composizione negoziata. L'udienza, alla presenza solo degli avvocati, si è protratta sino alle 18, Gibelli ha respinto la richiesta di Sammarco di produrre nuove prove documentali e ha concesso tempo fino a lunedì a entrambe le parti per depositare eventuali integrazioni scritte alle memorie già presentate. La nuova udienza quindi è stata fissata per, con la decisione di Gibelli che arriverà entro la fine della prossima settimana. La sensazione secondo il quotidiano è che il giudice stia rispettando il contraddittorio nella maniera più accurata possibile, in modo da emettere un provvedimento di ferro. Sussisterà comunque la possibilità di fare reclamo, e la parte 'sconfitta' quasi sicuramente intraprenderà questa strada.