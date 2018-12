Ancora loro, sempre loro: nuovamente protagonisti in casasono gli ormai noti, che fanno tornare d'attualità le voci di una possibile cessione del club blucerchiato. A svolgere il ruolo di cassa di risonanza però c'è anche il nuovo consiglio di amministrazione voluto ad Massimo Ferrero, e l'inserimento nel CDA di un uomo come Paolo, ex amministratore delegato di Capitalia e Carige ed ex manager di Unicredi. Un volto chiave, ad esempio, nella trattativa per il passaggio della Roma a Pallotta.A riportare le indiscrezioni è Renzo Parodi sull'edizione odierna de La Repubblica. Secondo il noto giornalista genovese, la Banca Progetto (di cui Fiorentino è AD) fa parte del gruppo, un hedge fund statunitense già coinvolto in altre realtà calcistiche. A rappresentare Oaktree Group in Italia sarebbe Gianluca, già accostato alla realtà blucerchiata. Parodi riporta anche una battuta che l'ex bomber doriano avrebbe fatto al giornalista in merito alla vicenda: "Ho cominciato a fare una colletta. Io ci metto 50 euro. Se tu mi presti altri 50 euro mi mancano solo 79.999.900 euro e poi è fatta", ovviamente parlando dell'acquisto della Samp. Al di là degli scherzi, però, a Vialliessere coinvolto nella dirigenza doriana nascente.Sempre stando a Parodi ci sarebbe anche un'ulteriore possibilità, ossia quella di una. A fare da garante in questo caso potrebbe essere la figura di Edoardo, vicino ad altri due membri del consiglio, Repetto e Praga. Garrone potrebbe anche essere il fulcro degli imprenditori intenzionati ad investire nella Samp. La nota penna genovese ipotizza una soluzione 'mista', con il fondo pronto a rilevare una consistente quota di minoranza di fianco ad altri soci italiani. L'annuncio però sarebbe rimandato a, per motivi sportivi ma anche di tempistiche.