Sampdoria, nuovi infortuni: si fermano anche Murru e Benedetti, ecco cosa hanno

La Sampdoria torna a vincere, lo fa in rimonta con il Cittadella, ma il club blucerchiato dovrà fare i conti ancora una volta con gli infortuni, una piaga che in stagione ha martoriato la squadra di Andrea Pirlo. Il Doria è stato martoriato a livello fisico dagli acciacchi che hanno fermato gran parte dei titolari: i lungodegenti Ferrari, Pedrola e Borini ad esempio, ma anche Kasami, Vieira, Esposito, e in passato Leonardo Benedetti e Nicola Murru. Proprio il centrocampista ex Bari e il terzino sardo sono stati costretti ad abbandonare prima del tempo il terreno del Tombolato.



Oggi la Sampdoria approfondirà le condizioni di Murru e Benedetti con gli esami strumentali del caso, ma per entrambi si sospettano problemi muscolari. La situazione più preoccupante sembra quella del difensore: secondo Il Secolo XIX per Murru si teme uno stiramento, da valutare l'entità. Per quanto riguarda il centrocampista invece, ha accusato un fastidio all'adduttore. Pirlo, a meno di interventi sul mercato da qua a giovedì, dovrà inventarsi qualcosa per rimpolpare una difesa che sarà già senza Ghilardi, squalificato. Un sorriso per la Samp arriva dalle condizioni di Esposito: l'attaccante dovrebbe tornare tra i convocati per la sfida con il Modena, in programma sabato a Marassi.