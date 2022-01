Da qualche settimana, il Copenaghen sta provando a convincere la Sampdoria a cedere il suo centrocampista Albin Ekdal. Il mediano svedese, però, è uno dei giocatori più importanti nello scacchiere doriano e i blucerchiati non sembrano intenzionati a cedere il calciatore. Da Corte Lambruschini hanno già rifiutato la prima offerta, da 500mila euro, ma i danesi potrebbero tornare alla carica.



Secondo La Gazzetta dello Sport il Copenaghen vorrebbe rilanciare, dopo aver già cambiato una volta la susa prima offerta. La Sampdoria chiede almeno 1,5 milioni di euro per il suo perno del centrocampo, ma le richieste doriane non sembrano poter fermare il Copenaghen, intenzionato a tornare all’assalto.