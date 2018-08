La Sampdoria è sempre alla ricerca del nuovo regista a cui Marco Giampaolo affiderà le chiavi del gioco blucerchiato. Dal momento che la pista Obiang sembra sempre più complicata, il club doriano ha messo nel mirino altri giocatori, ad esempio Sergi Samper del Barcellona.



L'interesse blucerchiato per il prodotto della Cantera blaugrana è confermato, tanto che ci sarebbe stato un altro contatto nelle scorse ore. Le perplessità di Corte Lambruschini sono legate ovviamente al brutto infortunio che ha tenuto fuori il classe 1995 per praticamente tutta la scorsa stagione. Ecco perchè stando a Il Secolo XIX gli uomini mercato blucerchiati starebbero seguendo pure altre piste, in particolare all'estero.



L'identikit del nuovo regista dovrà soddisfare alcune caratteristiche particolari: la Samp è alla caccia di un giocatore che conosca già la Serie A, e che unisca quelle che erano le caratteristiche di Torreira: qualità, ovviamente, ma anche una discreta aggressività, necessaria per il gioco di Giampaolo.