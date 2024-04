Sampdoria, nuovo ds cercasi: da Vagnati a Petrachi e Accardi, i nomi

La nuovadi Matteo Manfredi prepara il futuro con dei possibili cambi a livello tecnico e di organigramma. Da qualche tempo infatti il numero uno blucerchiato avrebbe dato il via ad alcuni colloqui con professionisti del mondo del calcio a cui affidare compiti all'interno del club. Si partirà dall'area tecnica, dove per il ruolo di direttore sportivo sarebbero in lizza addirittura tre profili molto noti: Davide, Gianlucae PietroIl primo nome è emerso con insistenza in questi giorni: il dirigente delha un contratto in scadenza nel 2025, è genovese e sampdoriano, e la Samp lo avrebbe anche già incontrato. Secondo Il Secolo XIX, i summit, un primo alla presenza di Francesco De Gennaro, avvocato e consigliere di Manfredi, e il secondo direttamente con il presidente blucerchiato. Vagnati spesso è in Liguria, ed è stato avvistato al Ferraris di frequente, l'ultima volta con la Ternana ad esempio la sera di Pasquetta.

De Gennaro però ha incontrato anche un altro ex granata, ed ex Roma, come Gianluca. La voce Petrachi non è nuova: è già stato accostato alla Samp in passato, anzi sarebbe stato il favorito se la Samp fosse stata presa dal finanziere Barnaba. Gli agenti di Petrachi, la Caa Base, hanno buoni rapporti con la Samp così come ha buoni rapporti con la Samp anche Pietro, ds dell'Empoli. L'ex difensore blucerchiato ha un contratto sino al 2026 ma in passato è stato contattato più volte dalla Samp, senza mai concretizzare l'interesse.