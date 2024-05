Sampdoria, nuovo ds: la Juventus come filo conduttore, adesso è corsa a tre...

La costruzione della nuova, chiamata a recitare un ruolo da protagonista nella prossima Serie B, è già iniziata. Uno dei tasselli più importanti da collocare, e di cui si è parlato anche nell'incontro andato in scena martedì a Milano tra Matteo Manfredi - accompagnato dal suo consigliere Alessandro Messina e dal ds Mancini - con Andreariguarda il nuovo inserimento nell'area tecnica. E' infatti in corso da parecchie settimane un vero e proprio casting, che dovrebbe individuare una nuova figura dirigenziale da affiancare a Mancini, per cui tra l'altro è vicino il rinnovo.

Secondo Il Secolo XIX una decisione definitiva verrà presa a stretto giro di posta, probabilmente già entro la settimana prossima. E' necessario arrivare il prima possibile ad una definizione dell'incarico anche perché il calciomercato dovrà essere imbastito a breve. La sensazione è che ad oggi siano sostanzialmente tre i profili rimasti in corsa, dopo che Vagnati (il preferito fino a poco tempo fa) non si è concretizzato. E si tratta di profili con un filo conduttore, ossia un legame più o meno recente con laI nomi sono quelli circolati sino ad oggi. Uno è Giovanni, suggerito da Radrizzani, fresco di addio al Sassuolo dopo una lunga carriera trascorsa in neroverde salvo una parentesi significativa in bianconero. In lizza c'è anche Javier, ex Juventus e Olympique Marsiglia, lui sponsorizzato da Fabio Paratici. Il terzo candidato è un altro dirigente già cercato da Radrizzani l'estate scorsa, ossia Claudio, attualmente direttore sportivo della Juventus Next Gen. Si tratta comunque di profili che riscuotono il gradimento di Andrea Pirlo.