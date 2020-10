Ancora problemi per l'attaccante della Sampdoria Manolo Gabbiadini, che sta attraversando un inizio di stagione piuttosto travagliato. Nel corso della preparazione la punta blucerchiata si è allenata per alcune settimane a parte, a causa di un'infiammazione al basso addominale. Da qualche tempo l'ex Napoli era tornato in gruppo, ma durante le partitelle a campo ridotto svolte durante la seduta di ieri mattina Gabbiadini si è nuovamente fermato.



Il problema dell'infiammazione al basso addominale si sarebbe infatti ripresentato di nuovo. Gabbiadini, subito soccorso dal medico societario, il dottor Baldari, è tornato negli spogliatoi scuotendo la testa. Ci sarà bisogno di ulteriori test per chiarire le sue condizioni, anche se la società continua a smentire ai taccuini de Il Secolo XIX l'ipotesi di una pubalgia. La sua presenza con la Lazio comunque resta a rischio.