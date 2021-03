Piove sul bagnato per quanto riguarda l'unico acquisto del mercato invernale della Sampdoria, ossia Ernesto Torregrossa. L'attaccante non è a disposizione dei blucerchiati di fatto dallo scorso 7 febbraio, quando ha giocato l'ultima (e unica) partita da titolare con il Doria. Da lì, panchina con la Fiorentina e poi meno di dieci minuti con la Lazio, che però gli sono costati moltissimo. Il giocatore si è infortunato il 25 febbraio, ed è fermo da allora.



Torregrossa ha saltato sei partite, senza neppure essere convocato contro Atalanta, Genoa, Cagliari e Bologna, mentre domenica scorsa è stato portato in panchina con il Torino, anche se la Samp sapeva benissimo di non poterlo impiegare. Si sperava di recuperarlo per la sfida con il Milan, ma così non sarà. Ieri il centravanti si è nuovamente dovuto arrendere ad un problema muscolare, sempre al soleo della gamba destra. Secondo Il Secolo XIX i tempi di recupero si aggirano in due-tre settimane. L'ex Brescia salterà sicuramente la partita con il Milan e la successiva sfida con il Napoli, Torregrossa potrebbe tornare disponibile, nella migliore delle ipotesi, per la partita con il Verona del 17 aprile.