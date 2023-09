La Sampdoria sta seguendo per l'attacco il profilo dell'ex Celta Vigo, Santi Mina, lo riporta Sky Sport. Il centravanti è stato liberato dal club spagnolo dopo la conferma della condanna per abusi sessuali ai danni di una minorenne (fatti avvenuti nel 2017) e per cui in primo grado ha preso 4 anni di reclusione. Il giudice in primo grado aveva assolto la punta dall'accusa di violenza sessuale, condannandolo però per abusi e su questo i suoi legali hanno fatto ricorso e a breve è atteso l'esito. Se ci sarà l'assoluzione allora la Sampdoria affonderà il colpo per lui.