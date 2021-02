Recentemente, la Serie C sembra tornata in auge per lo scouting blucerchiato. Pare infatti che la Sampdoria monitori parecchi giocatori nel campionato, dopo il nome di Karic. L'obiettivo è, come sempre, quello di individuare giovani giocatori da far crescere e valorizzare, per generare plusvalenze. In questo senso, la Serie C, così come i campionati emergenti europei, può rivelarsi preziosa.



Gli scout blucerchiati, secondo il portale specializzato Tuttoc.com, starebbero osservando e seguendo anche un attaccante di proprietà del Novara. Si tratta di Marco Zunno, giovanissimo esterno offensivo mancino classe 2001 cresciuto nelle giovanili del club piemontese. Il calciatore non ha mai giocato nella prima parte di stagione, ma da gennaio ha iniziato a trovare più spazio sino a domenica scorsa, quando ha trovato la rete del momentaneo pareggio da subentrato contro la Carrarese. La società blucerchiata starebbe pensando di prelevarlo e poi girarlo in prestito ad un'altra società italiana minore, in modo da fargli maturare esperienza e accumulare minutaggio.