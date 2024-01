Il 2024 sarà un anno cruciale, di grandi trasformazioni e modifiche nell'assetto della Sampdoria. Cambierà quasi certamente il presidente: il nuovo numero uno blucerchiato sarà Matteo Manfredi, che da tempo sta portando avanti con Marco Lanna una trattativa - ancora in fase di stallo - per cucire addosso all'ex giocatore un nuovo ruolo istituzionale, con compiti operativi e non soltanto rappresentativi.



Inoltre, scrive Il Secolo XIX, l'attuale Consiglio di Amministrazione (Lanna, Manfredi e l'amministratore delegato 'in pectore' Fiorella) rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio, in programma tra marzo e aprile. Per anticipare le scelte, Manfredi dovrà accorciare i tempi. Il prossimo CdA dovrebbe vedere la conferma di Fiorella, l'ingresso dell'avvocato De Gennaro di Dla Piper, che ha vissuto in prima persona l'intricata vicenda della cessione, e probabilmente la presenza di alcuni elementi riconducibili al mondo genovese e sampdorian. Viene fatto il nome dell'ex ministro Roberta Pinotti.