La Sampdoria torna alla carica con i rivali cittadini. Dopo l'incredibile vicenda Coda, ad un passo dal blucerchiato e poi improvvisamente 'dirottato' a Cremona, il club genovese è tornato a sondare il terreno con i 'cugini' del Genoa per un altro attaccante rossoblù, George Puscas. Il giocatore in rossoblù non avrà spazio, e il Grifone lo ha messo nella lista dei partenti.



Secondo La Repubblica Puscas è già nel mirino del Bari, ma la Samp potrebbe fare un nuovo tentativo. Andrà però trovata una collocazione anche a uno tra Antonino La Gumina e Manuel De Luca. La strada Puscas però, proprio in virtù di quanto visto con Coda, sembra difficilmente praticabile. I tifosi rossoblù infatti si erano particolarmente 'scaldati' all'idea di rinforzare una rivale con un esubero. Sono attese novità nelle prossime ore.