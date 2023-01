La Sampdoria non molla Aleksander Dragovic. Il difensore della Stella Rossa è il preferito da Stankovic per rinforzare il pacchetto arretrato blucerchiato, nonostante il club serbo lo abbia tolto dal mercato. Il Doria però, forte del gradimento del calciatore che aveva aperto alla soluzione genovese, è tornato alla carica proponendo una contropartita.



L'idea di Corte Lambruschini e di Mattia Baldini sarebbe quella di coinvolgere nella trattativa un altro giocatore di proprietà della Samp, ossia Julian Chabot, individuato da entrambe le parti come profilo gradito. Secondo Sky Sport però il problema sarebbe la volontà del tedesco, che preferirebbe proseguire con il suo prestito al Colonia.