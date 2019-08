Nelle ultime ore il convulso mercato della Sampdoria ha vissuto di idee, suggestioni e tentativi andati a vuoto. Uno di essi ad esempio ha riguardato il grande pallino dei blucerchiati, ossia Simone Verdi del Napoli. Il calciatore è la prima scelta per il reparto offensivo blucerchiato, ma il tentativo doriano pare essere andato a vuoto.



Secondo Sportitalia la squadra partenopea aveva anche aperto al prestito dell'attaccante, ma la richiesta è stata decisamente troppo alta. Dopo un contatto tra Ferrero e De Laurentiis, il patron azzurro aveva fatto sapere di voler chiedere 8 milioni per il prestito oneroso di Verdi, continuando a valutare il calciatore 20-22 milioni di euro.



Si tratta logicamente di un importo troppo elevato, che avrebbe di fatto obbligato la Samp a programmare un riscatto. Le condizioni paiono quindi troppo impervie per poter affrontare una trattativa decisamente in salita.