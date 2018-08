Un rinforzo per l'attacco la Sampdoria sa di doverlo necessariamente acquistare. Il reparto blucerchiato deve essere rimpolpato, e i blucerchiati valutano alcuni profili di prospettiva nel ruolo. Uno ad esempio è quello di Dimitri Oberlin, 21 anni, di proprietà del Basilea, esploso grazie alla Champions League (4 gol in 8 gare, è seguito da numerosi top club). L'attaccante camerunense naturalizzato svizzero è il primo nome sulla lista della Samp, ma il Doria valuta anche un altro colpo, Sebastian Driussi dello Zenit San Pietroburgo.



L'attaccante argentino è un pallino della Samp già dalla scorsa estate, ma a spuntarla nell'asta per il giovane bomber alla fine furono i russi, offrendo 15 milioni di euro. Ora però dopo una sola stagione nella Prem'er-Liga Driussi potrebbe decidere di affrontare una nuova avventura in Italia, magari in prestito. Sabatini è un suo estimatore, e la suggestione Samp potrebbe così riaprirsi.



Secondo Il Secolo XIX la novità di giornata è che da Corte Lambruschini starebbero valutando anche la possibilità di un doppio colpo in attacco, anche se esiste il rischio di creare sovrabbondanza nel reparto. Non vanno poi trascurate anche altre piste, come ad esempio Niang del Torino e Munir del Barcellona.