Sampdoria-Sassuolo sarà una partita speciale per Pedro Obiang. Il centrocampista neroverde è spagnolo di nazionalità, ma blucerchiato d'adozione e profondamente affezionato ai colori blucerchiati. Alcune stagioni fa Obiang si è trasferito in Inghilterra, al West Ham, ma oggi il calciatore ha fatto ritorno in Italia, persino in anticipo rispetto ai tempi. Ma Obiang se lo aspettava, un rientro così rapido in Serie A? "In effetti no. Contavo di restare in Premier ancora per un paio d’anni. Ma poi è arrivata questa proposta del Sassuolo che crede fortemente in me e sinceramente questa fiducia mi ha gratificato molto" ha confessato a Il Secolo XIX.



E dire che Obiang era stato molto vicino anche al ritorno in blucerchiato. L'estate scorsa infatti la Samp lo aveva trattato a lungo, 'aiutata' dalla volontà del calciatore: "Sì. Avevo anche dimostrato concretamente la mia volontà. Ci ho provato. Poi non si è fatto niente. Forse ero troppo vecchio per la squadra… (risata, ndr)" scherza Obiang.



Nel suo futuro potrebbe esserci ancora la Sampdoria? La volontà di Pedro è nota: "Lo sanno tutti, ho sempre detto che per me sarebbe molto bello. Credo di avere sempre dimostrato, anche in occasione di quanto dicevamo prima, di avere un forte legame con questi colori. Sotto il profilo sportivo ed extra sportivo. Adesso eventualmente bisognerà aspettare". Prima, infatti, c'è la maglia neroverde: "Il Sassuolo ha fatto un investimento importante su di me, un contratto fino al 2023. È una società seria - conclude - gestita come una famiglia, con valori forti e una storia importante".