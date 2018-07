Oggi arriverà l’ufficialità di Defrel (atteso a Ponte di Legno). Ma alla Sampdoria di Marco Giampaolo manca ancora un regista in grado di sostituire Torreira (e l'assenza si è fatta sentire nelle ultime amichevoli): la dirigenza ha individuato l'obiettivo in grado di colmare la lacuna. E' Pedro Obiang, ex blucerchiato attualmente al West Ham. Ancora ieri si sono registrati significativi passi avanti. Il summit di mercato a cena tra Osti, Sabatini e Ferrero e Giampaolo in un ristorante vicino a Ponte di Legno è stato utile alla Samp per schiarirsi le idee e convincersi che effettivamente il centrocampista spagnolo è davvero il profilo giusto per il reparto mediano doriano.



Da Corte Lambruschini è partita un'offerta al West Ham, che nel frattempo è al lavoro per trovare un sostituto, e la proposta blucerchiata dovrebbe essere sufficiente a convincere gli Hammers. Le parti sono ancora al lavoro, perchè la trattativa ha alcuni punti che devono essere limati e perfezionati, ma filtra ottimismo da tutte le parti in causa: se i pezzi del puzzle dovessero andare al loro posto, la trattativa potrebbe chiudersi già entro il fine settimana, con Obiang che potrebbe aggregarsi alla Samp approfittando della tournée in Inghilterra della squadra di Ferrero. Decisiva, nella buona riuscita dell'operazione, anche la volontà del calciatore, che ha spinto per un ritorno a Genova preferendo il blucerchiato a varie altre società, ad esempio Siviglia, Villarreal, Lille e Fulham all'estero, o Atalanta e Fiorentina in Italia.