La Sampdoria sembra essersi prefissata un doppio obiettivo per il mese di marzo. Il primo, logicamente, è quello del campo e del raggiungimento della tanto agognata quota 40, quella della salvezza. Il decimo posto al momento è in linea con quella che è la linea societaria, a patto di mantenerlo sino al termine del campionato.



Una volta acciuffata la salvezza la Sampdoria procederà con i discorsi relativi al rinnovo di Claudio Ranieri. ​Per il momento Ferrero ha rimandato i discorsi sul futuro a un momento succcessivo, e Ranieri dal canto suo ha fatto sapere di non avere fretta. Il problema, come noto, è rappresentato dall'alto ingaggio di Ranieri. Attualmente, lo stipendio del mister non è nelle possibilità del club, quindi il tecnico dovrebbe abbassare le sue richieste sensibilmente.