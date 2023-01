Da qualche settimana la Sampdoria ha messo gli occhi su due calciatori del Milan. Ad essere entrati nel mirino blucerchiato sono Yacine Adli e Marko Lazetic, ed ora per la dirigenza di Corte Lambruschini si è aperto qualche spiraglio di speranza.



Il centrocampista francese è rimasto nuovamente in panchina durante la partita con il Lecce, e potrebbe decidere di salutare i rossoneri per trovare più spazio. Lazetic invece è tornato in Primavera, in vista del derby con l'Inter. La Samp rimane alla finestra: gli uomini mercato genovesi, fa sapere Sampnews24.com, avevano formulato una proposta sulla base, ovviamente, del prestito secco, sia per Adli che per Lazetic. Adesso il Doria attende una risposta definitiva da parte dei rossoneri.