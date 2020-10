Manolo Gabbiadini scalpita per tornare in campo. L'attaccante della Sampdoria è fermo ormai da parecchi giorni a causa del problema al basso addome che si trascina dalla preparazione. Per l'ex giocatore di Napoli e Bologna le strade sembravano sostanzialmente due: continuare con l'iter riabilitativo fatto di terapie conservative, oppure intervenire chirurgicamente. Per il momento il club e lo stesso calciatore sembrerebbero intenzionati a proseguire con le terapie, in modo da avere i primi risultati già alla fine di questa settimana.



L'obiettivo di Gabbiadini, scrive Sampnews24.com, sarebbe quello di tornare a disposizione di Ranieri e della Samp almeno per il derby, in programma il 1 novembre. Il numero 23 blucerchiato potrebbe anche provare a tornare in gruppo già dall'inizio della prossima settimana.