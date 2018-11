Negli ultimi anni la Sampdoria ha seguito con grandissima attenzione il campionato belga. A dimostrarlo ci sono le numerose operazioni portate a termine dai blucerchiati con alcuni club di Jupiler Pro League, in particolare Anderlecht - in occasione dell'acquisto di Praet - e Club Brugge, da cui gli uomini mercato blucerchiati hanno prelevato in estate il giovane Daouda Peeters, mediano classe 1999. Non bisogna però scordarsi neppure del Genk: nella scorsa sessione Corte Lambruschini ha pescato dalla squadra delle Fiandre il centrale Omar Colley.



La Sampdoria ora potrebbe tornare a bussare alle porte del Genk: secondo i media in Belgio, i blucerchiati avrebbero messo nel mirino un terzetto di giocatori. Il primo sarebbe Leandro Trossard, ala mancina classe 1994, ma al Doria interesserebbero molto anche il centrocampista centrale Sander Berge, 20 anni e spesso accostato per caratteristiche a Kondogbia, e pure il mediano Ruslan Malinovskyi, nato nel 1993 in Ucraina.



Per seguire dal vivo la prestazione dei giocatori alcuni osservatori sarebbero partiti da Genova alla volta del Belgio, così da visionare la gara contro il Royal Excel Mouscron, terminata 0-0. La Samp può contare anche su un canale speciale con il Genk, visti gli ottimi rapporti dopo l'affare Colley concluso la scorsa estate.