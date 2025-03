Sampdoria, occhi su Accardi: i dettagli del suo contratto. Voci su Magalini, smentita del club

Getty Images

Al centro delle critiche in casaper una stagione assolutamente fallimentare c'è anche, senza possibilità di appello, il direttore sportivo Pietro. Al dirigente era stato affidato un budget importante e l'obiettivo, mai nascosto, del ritorno in Serie A. Eppure per tutta la stagione i blucerchiati hanno navigato nelle acque torbide del fondo classifica. La prossima partita con il Frosinone si rivelerà cruciale in questo senso per togliere il Doria, almeno momentaneamente, dalla zona play out.Lasu Accardi è ovviamente forte, l'attuale responsabile dell'area tecnica è nel mirino della tifoseria e sta ricevendo numerose critiche. Qualcuno si interroga anche sul suo futuro. Ieri alcune indiscrezioni hanno raccontato di un sondaggio della Samp per Giuseppe, attuale ds del Bari sotto contratto fino a giugno 2026. La voce è stata poidirettamente dalla Sampdoria (senza un comunicato ufficiale).

Ovviamente l'obiettivo adesso è concentrarsi sull'immediata urgenza per la Samp, per far uscire il club dalla zona rossa. Poi si parlerà anche di futuro, eLa piazza, anche in caso di mantenimento della Serie B, ha già fatto sapere che non dimenticherà la stagione appena trascorsa e una salvezza non verrà di certo festeggiata. Il ds ha un contratto fino a, con uno stipendio peraltro molto pesante (superiore ai 600mila euro netti a stagione). Presente nell'accordo firmato quest'estate anche un rinnovo automatico al 2028 in caso di promozione in Serie A, oltre ad un cospicuo bonus promozione.

In questi giorni, tranne martedì (era a Coverciano) Accardi si è sempre visto a Bogliasco e ha intrattenuto colloqui e confronti con. La pressione su di lui è alta, l'ex Empoli lo sa e lo accetta. L'obiettivo adesso è arrivare in qualche modo a terra, ma poi verranno valutate le responsabilità di tutti, a tutti i livelli. E queste valutazioni verranno fatte inevitabilmente anche dall'opinione pubblica blucerchiata.