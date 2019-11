Anche la Sampdoria è alla ricerca di un attaccante per gennaio. Il reparto avanzato blucerchiato ha offerto sin qui poca pericolosità, e gli uomini mercato blucerchiati sondano anche i mercati esteri alla ricerca del rinforzo giusto per mister Ranieri. Dopo aver escluso le piste Cutrone e Tankovic, la dirigenza di Corte Lambruschini ha diretto il suo sguardo verso lo Zilina, squadra da cui il Doria a suo tempo aveva prelevato un certo Skriniar. Oggi tra le fila degli slovacchi gioca Robert Bozenik, centravanti classe 1999.



il giocatore ha iniziato la sua seconda stagione in prima squadra con 3 reti 4 assist in 14 presenze, meritandosi le attenzioni di varie società, tra cui quella blucerchiata. Secondo l'edizione genovese de La Repubblica a facilitare l'operazione potrebbe essere il fatto che Bozenik è gestito dalla Stars & Friends, la stessa società di procuratori che segue anche Milan Skriniar. Il costo del suo cartellino dovrebbe essere di poco superiore a un milione di euro.