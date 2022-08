Tra i tanti nomi accostati in questa fase di mercato alla Sampdoria, salta agli occhi quello de talentino di proprietà dell’Inter Cesare Casadei. Il centrocampista classe 2003 piace alla dirigenza blucerchiata, ma i nerazzurri hanno fissato due vincoli per gli eventuali interessati. La prima riguarda la formula: Casadei può partire soltanto in prestito, con diritto od obbligo di riscatto al prezzo di 8-10 milioni di euro. La seconda condizione invece riguarda l'opzione di recompra: l'Inter vorrebbe mantenere la possibilità di riportare ad Appiano il giocatore fino al 2025 con una clausola di riacquisto.



Secondo Sampnews24.com, questi paletti avrebbero fatto sorgere alcuni dubbi alla Samp. Da Corte Lambruschini si sono mossi per Casadei nei giorni scorsi, dovendo fronteggiare addirittura la concorrenza del Chelsea. Sullo sfondo c'è la situazione contrattuale del calciatore: a breve il ragazzo di Ravenna potrebbe rinnovare con l’Inter per le prossime cinque stagioni.