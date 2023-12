Per il mercato di gennaio, la Sampdoria dovrà lavorare molto sui prestiti e sui rapporti con alcuni procuratori. I blucerchiati hanno uno stretto contatto con Mario Giuffredi, che nella sua scuderia vanta anche un gioiellino del Napoli, Gianluca Gaetano. Il trequartista classe 2000, tornato in azzurro dopo la buona esperienza alla Cremonese, tra la scorsa stagione e l'attuale ha trovato poco spazio nella rosa partenopea.



Per questo motivo secondo Il Secolo XIX Gaetano starebbe cercando una squadra in grado di garantirgli più minutaggio già da gennaio, e la Samp potrebbe essere una soluzione interessante visti anche i rapporti con l'agente.