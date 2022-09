La Sampdoria l'anno scorso ha messo a segno, in Serie B, una grande operazione con Sabiri. L'obiettivo blucerchiato adesso sarebbe quello di ripetere l'affare, e la dirigenza doriana è tornata a guardare in cadetteria, in particolare al Bari. Qui gioca Walid Cheddira, punta classe 1998 autore di una partenza super in campionato.



Il giocatore ha messo a segno addirittura 10 gol in 8 partite tra Serie B e Coppa Italia. Secondo tuttopuglia.com la dirigenza di Corte Lambruschini avrebbe puntato il ragazzo ex Parma e Arezzo, ma ovviamente la concorrenza non manca e pure il Marocco si è accorto di lui, tanto è vero che, come Sabiri, anche Cheddira è stato appena convocato per la prima volta. Con un Mondiale alle porte, la sua quotazione potrebbe alzarsi ulteriormente, e la Samp dovrebbe tentare di lavorare sottotraccia e in anticipo per chiudere prima di vedere il suo valore impennarsi.