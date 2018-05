La Sampdoria spesso guarda ai mercati esteri, dove può individuare soluzioni low cost in grado di dare grandi soddisfazioni. Difficilmente il club blucerchiato pesca dalla Serie B, anche se l'unico calciatore individuato recentemente in cadetteria, ossia Torreira, ha dato grandi soddisfazioni a Corte Lambruschini. Per questa sessione estiva però gli uomini mercato doriani sembrano intenzionati a pescare tra i giocatori che si sono messi in mostra in cadetteria nel 2017/2018.



Osti e Pradè in particolare hanno appuntato due nomi sul proprio taccuino. Uno è quello di Christian Kouamé, attaccante classe 1997 del Cittadella. Il centravanti ivoriano in stagione ha messo a segno 11 reti e altrettanti assist giocando 40 partite di Serie B, e secondo Sportitalia avrebbe suscitato un interesse concreto da parte della Samp. Interesse che il Doria ha anche per Ismael Bennacer, centrocampista di proprietà del'Empoli acquistato la scorsa estate dall'Arsenal, che ha mantenuto una sorta di diritto di 'recompra' sul calciatore.



Per Bennacer, scrive Sampnews24.com, si sarebbe già mosso il Galatasaray, formulando un'offerta da 3 milioni rispedita al mittente dall'Empoli, che vuole circa 5 milioni per il suo gioiello. La Samp starebbe ragionando se presentare o meno una proposta, anche se comunque ogni club interessato dovrà necessariamente parlare anche con l'Arsenal: i Gunners infatti facendo un'offerta pari a quella di un'altra squadra manterranno una sorta di prelazione su Bennacer, e potranno riportarlo a Londra.