Tra le fila dellaci sono due giocatori che sono approdati a Genova in prestito, e i dirigenti di Corte Lambruschini nei prossimi giorni saranno chiamati a prendere una decisione in merito. I nomi sul piatto sono quelli di Vide Gian Marco, arrivati rispettivamente dale dal. Si tratta di due situazioni dal valore economico differente, ma che la Samp dovrà analizzare con attenzione.Gli uomini mercato blucerchiati sembrano intenzionati a riscattare il portiere per. Prima però Belec dovrà dare il suo assenso a disputare un'intera stagione da riserva. anche se non si conosce ancora il nome del futuro numero uno doriano. Potrebbe essere Viviano, ma anche un altro profilo in caso di addio dell'estremo difensore di Fiesole. Non è neppure scontato che Belec accetti un'intera stagione da comparsa, avendo fatto sapere recentemente di volersi giocare le sue carte nel prossimo campionato, pur gradendo la possibilità di rimanere al Mugnaini.Più complicata la situazione legata a Ferrari. Un'estate fa, la Samp e il Sassuolo si erano accordate per un prestito con diritto di riscatto (e controriscatto) fissato a. La Samp però adesso vorrebbe ridiscutere la cifra, ritenuta troppo alta dal presidente Ferrero. Il Doria potrebbe offrire circa 7-8 milioni di euro, anche se il Sassuolo difficilmente abbasserà le sue pretese economiche. La Samp comunque ha pronta anche un'alternativa: si tratta di Omar, centrale del Genk che piace da tempo alla squadra genovese, e che avrebbe già dato il suo assenso per un trasferimento in Liguria.