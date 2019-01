Dopo la partita di sabato con l'Udinese, il mercato della Samporia entrerà nel vivo, specialmente per quanto rigurda il nodo degli attaccanti. Marco Giampaolo ieri sera è stato piuttosto chiaro, parlando di Kownacki come di "unico giocatore che dovrà partire", ma attenzione ai possibili scenari, specialmente con il Sassuolo che ha puntato Caprari.



L'attaccante romano gode ampiamente della stima dell'allenatore, ma i neroverdi lo avrebbero messo nel mirino per sostituire Boateng, e attualmente Caprari sarebbe la prima scelta del club di Squinzi. Secondo Il Secolo XIX a fronte di un'offerta importante da parte della società emiliana, quindi di almeno 15-16 milioni (gli stessi rifiutati lo scorso anno nell'ambito dell'affare Politano) il Doria potrebbe prendere in considerazione la cessione di Caprari. Il Sassuolo oltretutto all'interno del casting attaccante valuterebbe anche un altro ritorno che potrebbe coinvolgere i blucerchiati, ossia quello di Defrel nella squadra che lo ha lanciato in Serie A.