Ci sono parecchi calciatori della Sampdoria che non stanno attraversando un momento di forma impeccabile. Tra essi spiccano due nomi molto importanti per l'economia blucerchiata, in particolare del centrocampo. Ci riferiamo ovviamente a Dennis Praet e Albin Ekdal, pedine chiave dello scacchiere di Giampaolo. Oltretutto, la loro importanza è amplificata anche dalla situazione di emergenza numerica in vista del derby della Lanterna.



Per la stracittadina mister Giampaolo dovrà già fare a meno nel reparto di Linetty, squalificato, e probabilmente anche di Barreto, che proverà a forzare il recupero ma resterà in dubbio sino all'ultimo. Per questo motivo i blucerchiati seguiranno con attenzione l'evolversi del ritiro con la Nazionale sia di Praet che di Ekdal, che da qualche tempo si stanno trascinando alcuni fastidi muscolari. Praet ad esempio domenica ha giocato con un'infiltrazione. Il C.T. della Svezia Andersson invece ha detto di Ekdal che "non è al meglio", ma che "conta di recuperarlo per sabato", quando i gialloblù andranno in scena contro la Turchia. Per il momento insomma né il Belgio né la Svezia hanno rispedito a casa i due centrocampisti blucerchiati, ma la Sampdoria continua a monitorare con apprensione il ritiro dei suoi due gioielli. La speranza è quella di riaverli tirati a lucido per il derby.