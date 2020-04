Dopo pochissimi mesi a Genova, il giovane centrocampista della Sampdoria Kristoffer Askildsen ha dovuto fare i bagagli per rientrare in Norvegia. Dopo aver scontato il periodo di quarantena, il calciatore ha fatto ritorno a Oslo, ma non ha potuto riservare un jet privato come hanno fatto ad esempio Yoshida e Vieira.



Il classe 2001 ha quindi optato per uno spostamento in macchina da Genova a Milano. Da lì Askildsen ha preso un aereo, ma essendo notevolmente diminuito il traffico, ha dovuto affrontare un doppio scalo, prima a Francoforte e poi a Copenaghen. A quel punto, dopo venti ore di volo, per Askildsen è scattato il periodo di isolamento domiciliare previsto dai protocolli anti Coronavirus.