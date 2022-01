C'è un nome nuovo nella lista della spesa della Sampdoria, e arriva da una zona di Europa molto battuta dai blucerchiati, ossia la Scandinavia, e in particolare la Norvegia. Nel Bodo/Glimt, infatti, gioca Ola ​Solbakken, esterno offensivo classe 1998 considerato molto interessante. Da Corte Lambruschini, forti delle operazioni Thorsby e Askildsen, sembrano pronti a pescare nuovamente tra i connazionali di Re Harald.



Secondo Sampnews24.com il Doria avrebbe anche già recapitato un'offerta per ​Solbakken, che però non piace soltanto alla Samp. A seguire il calciatore sarebbero infatti anche Sassuolo, Galatasaray e Bayer Leverkusen. La sua quotazione si aggira attorno ai 3 milioni di euro.