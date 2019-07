La Sampdoria non ha mollato Simone Verdi del Napoli. Il corteggiamento blucerchiato sembrava destinato a naufragare nei giorni scorsi, a causa delle alte richieste della squadra azzurra e pure per la forte concorrenza del Torino, ma in queste ore i blucerchiati avrebbero tentato una controproposta molto significativa, che porebbe anche far vacillare De Laurentiis.



Secondo l'edizione genovese de La Repubblica la proposta di Corte Lambruschini, comprensiva di bonus, avrebbe toccato quota 22 milioni, cifra molto vicina ai 25 milioni chiesti a suo tempo dal Napoli. Il profilo di Verdi sarebbe particolarmente gradito a Di Francesco, che lo aveva chiesto anche nel periodo della sua esperienza a Roma, inserendo l'esterno in una lista di cinque nomi utili a rinforzare la squadra giallorossa.



Al di là di Verdi comunque la Samp continua a monitorare anche Emiliano Rigoni dello Zenit. Il Doria attende una risposta dai russi alla sua proposta, un milione per il prestito oneroso più 10 milioni per il riscatto obbligatorio dopo un numero basso di presenze.