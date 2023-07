La Sampdoria sa di dover puntellare il prima possibile la difesa con un innesto importante. Per questo motivo Radrizzani e Manfredi stanno cercando di accontentare mister Pirlo, che ha chiesto un giocatore da lui ben conosciuto e già allenato. Si tratta di Rayyan Baniya , centrale italiano classe 1999 cresciuto tra Modena e Verona ma esploso in Turchia, al Fatih Karagumruk.



Baniya ha un contratto in scadenza nel 2025, ma per ottenere il suo cartellino serve l'offerta giusta, in grado di convincere i turchi. Il giocatore è molto quotato, la Samp ha formulato una prima offerta da 3,5 milioni di euro, rispedita però indietro dal Karagumruk. I tempi non saranno brevi, la Samp deve trovare anche l'accordo con il calciatore e presentare una proposta convincente, ma i blucerchiati potrebbero tornare all'assalto a breve.