Lavori in corso per la difesa della Sampdoria, che per rinforzare il reparto ha messo nel mirino Federico Fazio della Roma. I blucerchiati hanno presentato un'offerta di un milione di euro per prenderlo a titolo definitivo; al giocatore è stato proposto un contratto di due anni. Entro lunedì arriverà una risposta da parte dei giallorossi, con Fazio che non rientra più nei piani di Paulo Fonseca. Nei mesi scorsi su richiesta di Di Francesco ci aveva provato il Cagliari a prendere l'argentino, virando poi su Diego Godin. Ora l'affondo lo prova la Sampdoria, dove Fazio ritroverebbe Ranieri col quale ha già lavorato nella seconda parte della stagione 2018/19.



SMALLING - In entrata intanto la Roma non molla la presa per Chris Smalling: ballano circa 5 milioni di euro tra la richiesta del Manchester United di 20 milioni di euro e l'ultima offerta della Roma, che tra parte fissa e bonus si aggira intorno ai 15. I giallorossi proveranno a trovare l'intesa fino alla fine del mercato, con la speranza di poter riabbracciare uno dei migliori giocatori della scorsa stagione.