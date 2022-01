La Sampdoria ha scelto il possibile attaccante per completare un reparto attualmente sterile. Secondo la dirigenza blucerchiata, il nome giusto potrebbe essere quello di ​Jean-Pierre Nsame, centravanti classe 1993 di proprietà dello Young Boys.



Secondo Il Secolo XIX i blucerchiati, tramite l'intermediario Vigorelli, avrebbero presentato un'offerta al club svizzero per il calciatore da 400mila euro per il prestito oneroso. Nsame l'anno scorso si era rotto il tendine d'Achille del piede destro quando era capocannoniere del campionato elvetico, con 19 reti. E' rientrato da poco, ma la Samp è convinta che stia abbastanza bene e possa tornare utile in questo finale di stagione.