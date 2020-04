Primi nomi, prime idee di mercato: la Sampdoria ragiona sui tasselli del prossimo calciomercato, che sarà logicamente meno ricco e di conseguenza più creativo. I blucerchiati monitorano in particolare due giovani difensori, investimenti in grado di generare una possibile futura plusvalenza. Sono entrambi difensori, uno terzino, ossia Lucas Piton Crivellaro, e uno centrale, David Carmo.



Piton è un brasiliano classe 2000 di proprietà del Corinthians, recentemente promosso in prima squadra. Nei giorni scorsi secondo Il Secolo XIX sarebbero stati avviati i primi contatti e sarebbe anche già pronta un'offerta ufficiale, destinata a partire verso il Brasile. Il Doria è rimasto particolarmente colpito dalla tecnica e dalla personalità del giocatore, particolarmente abile nei cross.



Più difficile arrivare a David Carmo, anche lui 19 anni ma di proprietà del Braga. Recentemente è si era ritagliato un posto da titolare nella prima squadra, e ciò avrebbe scatenato una vera e propria asta internazionale per lui, in grado di far schizzare alle stelle la sua valutazione complicando i piani blucerchiati. In pole al momento ci sarebbero alcuni top club inglesi e spagnoli.