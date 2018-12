". Parole firmate Massimo, e pronunciate ieri sera a Terrazza Colombo in occasione della festa di Natale della società blucerchiata. Quasi un gioco d'anticipo visto che le voci già circolano, come spesso è successo in questi anni, amplificate dal coinvolgimento del patron doriano nella nota vicenda giudiziaria che pure dovrebbe soltanto sfiorare la Samp dal punto di vista sportivo. Le indiscrezioni però si sono infittite, sia a Genova che al di fuori del capoluogo genovese.Secondo Il Secolo XIX non si tratterebbe soltanto di rumors, bensì di qualcosa di più concreto.Il prossimo bilancio si chiuderà nuovamente indi euro, il Doria vanta un centro sportivo tutto nuovo e a breve una nuova sede e un accordo firmato con il Comune per la gestione dello stadio. A maggio sarà una squadra di blasone e fascino, con una maglia unica e parecchie qualità positive ad aumentarne il valore.La famiglia Ferrero dal canto suo non ha necessità né fretta di vendere, dato che in questi anni non sono mai mancate le manifestazioni di interesse: ci aveva provato Andrea Radrizzani prima di acquistare il Leeds, un fondo di Abu Dhabi imparentato alla famiglia del City e pure una cordata inglese riconducibile a Vialli. Tutti i potenziali acquirenti però non avrebbero superato il primo filtro, anche perchè laaveva impedito che scoccasse la scintilla definitiva.di euro, e le voci si sarebbero nuovamente intensificate. Si parla di uncon sede a Londra, e che tra i referenti coinvolgerebbe anche Ciro Ferrara, di. Le certezze stando al quotidiano genovese comunque condurrebbero a Londra, dove un paio di fondi avrebbero già avuto, che come spesso succede in questi casi dato l'accordo di riservatezza, nega tutto. Ma nei prossimi mesi non andrebbero escluse novità.