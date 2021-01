C'è un giocatore importante in scadenza di contratto con la Sampdoria. Oltre a Quagliarella e Ramirez infatti anche Valerio Verre potrebbe teoricamente firmare un nuovo contratto per giugno con un'altra società. I blucerchiati però vorrebbero tenerlo, e per questo motivo starebbero tentando di convincere l'agente del centrocampista.



Recentemente Verre ha passato la sua procura a Busardò, un procuratore che con la Samp intrattiene rapporti molto stretti, come ad esempio Pocetta, che era in tribuna a La Spezia per la sfida con la squadra di Italiano, seduto di fianco a Ferrero. Da Corte Lambruschini, scrive Il Secolo XIX, hanno offerto a Verre un rinnovo triennale sino al 2024 e starebbero aspettando una risposta.