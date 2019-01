La notizia, ancora tutta da verificare, avrebbe del clamoroso, e sarebbe destinata a dividere in due l'opinione pubblica genovese. D'altro canto, quando c'è di mezzo Mario Balotelli non ci sono mezze misure. E i tifosi della Sampdoria si stanno già spaccando nel loro giudizio nei confronti di un attaccante dalle enormi potenzialità, ma anche capace sino a questo punto della carriera di raccogliere molto meno di quanto avrebbe potuto con il suo talento.



Secondo Paolo Paganini, il giornalista di Rai Sport specializzato sul mercato, il centravanti ex Milan, Inter e Manchester City sarebbe destinato a lasciare il Nizza, dopo la recente rottura con l'ambiente del club francese. Come sua prossima destinazione si era parlato dell'Olympique Marsiglia, ma Balotelli preferirebbe rientrare in Italia. Ecco perchè il suo procuratore Mino Raiola lo avrebbe offerto al direttore sportivo del Parma Faggiano ma soprattutto a Carlo Osti della Sampdoria.



Ovviamente ci sono alcuni ostacoli, in primis l'ingaggio proibitivo di Supermario, e il fatto che il Doria sembri decisamente indirizzato sul profilo di Gabbiadini. E' probabile che nel summit di mercato in programma domani per si faccia anche il punto su Balotelli, per capire se dare seguito alla voce oppure continuare ad insistere su un profilo decisamente più 'gestibile' come quello di Gabbiadini.