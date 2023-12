Ci sarà anche Andrea Radrizzani, oltre a Matteo Manfredi, allo stadio per la partita tra Sampdoria e Feralpisalò in programma alle 16.15 allo stadio Ferraris di Genova. Il segnale della proprietà è chiaro: far sentire la vicinanza alla squadra da parte dei due azionisti, impegnati nell'opera di risanamento del club.



Tra l'altro, di recente Radrizzani ha intrapreso una nuova avventura imprenditoriale. Il socio di minoranza della Samp secondo Il Secolo XIX sarebbe diventato socio di minoranza della Reading, un'azienda specializzata nella produzione di macchinari di allenamento neuroattivo per Ferrari, Milan, Juventus, Paris Saint-German e Liverpool.