Sarà molto probabilmente una giornata campale per la Sampdoria, perchè oggi andrà in scena a ​Roma l'assemblea degli azionisti del club blucerchiato. Si attendono infatti le decisioni della famiglia Ferrero, che tramite la figlia di Massimo, Vanessa, e il nipote Giorgio controllano quasi la totalità delle azioni di U.C. Sampdoria.



Al centro delle valutazioni la posizione dell'avvocato Romei, che potrebbe salutare in favore di un nuovo amministratore delegato. Secondo le ultime indiscrezioni però non dovrebbe trattarsi del commercialista di Ferrero, Vidal. Particolare attenzione anche in merito alla posizione di Garrone, e di un suo possibile sostegno in favore del Viperetta, specialmente garantendo i 25 milioni di fideiussioni necessari alla Samp entro febbraio per poter fare mercato. Nel caso dovessero uscire dal CdA alcuni elementi collegati alla famiglia Garrone, come i consiglieri Praga e Repetto, tale decisione andrebbe letta secondo Primocanale come un'intenzione da parte di Ferrero di 'smarcarsi' dalla presenza di Garrone, consolidando l'attuale ordinamento.