Le paure delle scorse ore sono state confermate: Fabio Borini dovrà essere operato per l'infortunio rimediato nel match con lo Spezia. L'attaccante della Sampdoria è stato accompagnato in Finlandia dal responsabile sanitario del club blucerchiato, il dottor Bruno Massa. Ieri a Turku è stato visitato dal professor Lasse Lampainen, uno specialista, e la sua diagnosi ha confermato le paure doriane.



La lesione del tendine dell'adduttore lungo della coscia sinistra è seria, e richiede un intervento chirurgico. Per questo motivo oggi Borini andrà sotto ai ferri, presso l'ospedale Pihlajalinna di Turku, per l'operazione.