Sarà una giornata importante a Londra per la, con il club blucerchiato che è volato in Inghilterra per una serie di appuntamenti tra banche, procuratori e pure con gli ormai celebri 'fondi', intenzionati a rilevare il club doriano. Secondo le indiscrezioni circolate ieri sarebbero due i summit in agenda per i vertici di Corte Lambruschini. Il primo con il 'gruppo Vialli', che rappresenta lo, l'altro con unche da tempo ha manifestato interesse per il Doria.La trattativa potrebbe subire un'accelerata anche perchè lo stesso Vialli avrebbe chiesto al suo gruppo di, dal momento che da oltre un mese e mezzo l'ex bomber blucerchiato sta prendendo tempo prima di accettare la proposta dell'Italia per diventare capo delegazione. Nel frattempo, una foto sui social ieri sera ha scatenato una parte del tifo genovese, suscitando domande e curiosità. A dare il via alle congetture è stato nientepopodimeno che Attilio, l'indimenticabile ala dello storico scudetto.Lombardo, che domenica era al Ferraris in tribuna stampa in qualità di commentatore, ha pubblicato una foto, risalente ai tempi della comune militanza in blucerchiato, con sotto una didascalia misteriosa: "", taggando Luca Vialli. Ovviamente il post ha suscitato ricordi dolcissimi nei tifosi più 'maturi', ma ha sollevato anche tantissime domande. Semplice nostalgia o qualcosa di più? Servirà qualche mese, prima di scoprirlo.