Oltre a Bartosz Bereszysnki, anche Manolo Gabbiadini ha dovuto abbandonare anzitempo la partita con il Milan. Il problema fisico accusato dall'attaccante della Sampdoria dovrebbe essere legato ad un vecchio infortunio muscolare, non interessando la parte bassa dell'addome, zona che lo ha tenuto fuori a lungo in questa stagione.



Secondo Il Secolo XIX sarebbe a rischio per Gabbiadini la partita con il Napoli di domenica. Oggi l'ex Southampton verrà sottoposto ad ulteriori esami per chiarire meglio la situazione, anche se le sensazioni 'a caldo' dell'area medica doriana erano state abbastanza positive.