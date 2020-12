Alla fine, il responso per Manolo Gabbiadini è stato quello temuto. Per risolvere il problema che lo perseguita da quest'estate, l'unica soluzione per l'attaccante della Sampdoria sarà quella dell'operazione. l giocatore ha perso sostanzialmente quattro mesi tra test, esami e valutazioni, perché l'esistenza del problema è nota da quest'estate, dalle prima amichevoli. Lo score dell'ex Napoli è di 111 minuti tra campionato e Coppa in questa stagione.



Gabbiadini oggi sarà sottoposto ad intervento chirurgico a Villa Stuart, dove tra l'altro è già in cura anche Baldé, per risolvere il problema all'ernia inguinale. Il calvario iniziato da quest'estate non ha dato i frutti sperati con le terapie conservative, poco tempo fa Ranieri lo ha utilizzato nella partita con il Milan ma il dolore è ricomparso e, a quel punto, i ferri sono stati l'unica soluzione. La speranza, scrive Il Secolo XIX, è di riaverlo a disposizione a fine gennaio.