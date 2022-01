Il nuovo allenatore della Sampdoria sarà Marco Giampaolo. L'accordo, trovato ieri pomeriggio verbalmente tra l’agente del tecnico Tullio Tinti e il consigliere blucerchiato Antonio Romei, è virtualmente chiuso e di fatto sancito, anche se verrà messo su carta oggi. L’intesa è stata trovata sulla base di un contratto semestrale, con opzione per un biennale fino al 2024 in caso di salvezza. Samp e Giampaolo avrebbero trovato l’intesa già domenica, se non fosse sorto un intoppo, frutto di un malinteso tra società e procuratore.



Giampaolo si libererà dal Torino, che ha contribuito al pagamento, ed è venuto incontro al club, che ha inserito nel contratto un paio di bonus. L’allenatore ha come unico obiettivo la salvezza, potrebbe cambiare modulo adattandosi ad un 3-5-2 considerando giocatori e caratteristiche in rosa, e sa già di non poter contare su grossi acquisti in chiave mercato. Il mister di Bellinzona arriverà a Genova oggi, seguirà la partita di Coppa Italia in tv e domani, fa sapere Il Secolo XIX, dirigerà a Bogliasco il primo allenamento pomeridiano della nuova gestione.