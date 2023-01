Oggi al Ferraris sarà una giornata di ricordi e tributi. Ovviamente la Sampdoria celebrerà il suo indimenticabile bomber Luca Vialli, recentemente scomparso, ma anche un altro ex blucerchiato rimasto nel cuore dei tifosi, ossia Sinisa Mihajlovic.



Prima della gara, durante il riscaldamento, i giocatori doriani scenderanno in campo con una maglia celebrativa dedicata proprio a Vialli. Le iniziative saranno tante, una ad esempio sarà trasmettere, prima del fischio di inizio, un video per Vialli e uno per Mihajlovic sui maxi schermi dell'impianto genovese.